Wetter : Kälte-Einbruch: Besondere Aufmerksamkeit für Obdachlose

Stralsund/Neubrandenburg/Schwerin (dpa/mv) - Nach dem Kälteeinbruch hat die Hansestadt Stralsund appelliert, auf Obdachlose besonders zu achten. «Sollten Sie draußen - also auf Parkbänken, in Hauseingängen oder anderen Bereichen der Stadt unter freiem Himmel - eine hilflose Person sehen oder finden, zögern Sie nicht, den Rettungsdienst über die Notrufnummer 112 zu informieren», sagte der Leiter des Stralsunder Ordnungsamtes, Heino Tanschus, am Montag. Die Obdachlosenunterkunft sei vorbereitet, Notunterbringungsmöglichkeiten seien vorhanden. Niemand müsse draußen schlafen. Wenn ein Obdachloser unbedingt in einem Hausflur nächtigen wolle, solle man dies bitte nach Möglichkeit zulassen.

26. Februar 2018, 16:14 Uhr

Auch andere Städte sind vorbereitet. Das Neubrandenburger Obdachlosenheim sei derzeit nur gut zur Hälfte ausgelastet, erklärte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Im Winter dürften die Nutzer der Übernachtungsstätte auch am Tag dort bleiben. Ihnen stünden Aufenthaltsmöglichkeiten und eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Der Außendienst weise Menschen, die auf der Straße lebten, auf das Angebot hin.

Das Obdachlosenheim in Schwerin ist nach Worten einer Stadtsprecherin ebenfalls nur gut zur Hälfte ausgelastet. Die 45 Betten seien im Schnitt mit 25 Personen belegt, sagte sie. Die Menschen könnten immer rund um die Uhr in der Unterkunft sein. Für die nächsten Tage haben die Meteorologen Minustemperaturen in der Nacht und am Tag vorhergesagt.