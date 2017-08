Agrar : Kalb in Vorpommern getötet: Wieder Wolfsattacke vermutet

In Mecklenburg-Vorpommern hat es vermutlich eine weitere Wolfsattacke auf ein junges Rind gegeben. Wie das Schweriner Agrarministerium am Montag mitteilte, wurde am Sonntag ein getötetes Kalb auf einer Weide bei Plöwen (Kreis Vorpommern-Greifswald) gefunden. Das Tier war angefressen, hatte weitere Bissspuren am Körper und ein Experte habe einen Wolf als Verursacher nicht ausschließen können. Es wäre innerhalb eines Jahres der vierte Fall, bei dem eines oder mehrere dieser Raubtiere ein Rind im Nordosten getötet hätten. «Ende Juli hat es schon mal eine Wolfsattacke bei uns gegeben», sagte Plöwens Bürgermeister Jean Sy (CDU). Da hätten die Mutterkühe einen Angriff der Wölfe wohl noch abwehren können.