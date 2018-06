Schulen : Kampfhund verletzt 55-Jährige schwer

Eine 55-Jährige ist am Mittwoch durch den Biss eines Kampfhunds schwer verletzt worden. Die Frau sei in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Dobermann-Pitbull-Mischling spazieren gewesen, als dieser sie mehrfach in beide Waden gebissen habe, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Verletzungen sei die Frau, die den Hund auf Bitten eines Bekannten ausführte, stationär in einem Klinikum aufgenommen worden.

von dpa

06. Juni 2018, 16:05 Uhr

Bereits am Dienstag hatte ein Hund auf einem Schulhof in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einem Siebenjährigen ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der Jack-Russle-Mischling dem Jungen eine mehrere Zentimeter große Fleischwunde im Wangenbereich beigebracht. Die 37 Jahre alte Hundehalterin war den Angaben zufolge mit dem angeleinten Tier auf dem Schulhof, als sie ihren eigenen Sohn zur Schule brachte. Vermutlich sei der Hund etwa wegen des Lärms auf dem Gelände in Stress geraten und habe den anderen Jungen daraufhin gebissen.