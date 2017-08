Geschichte : Kanzlerin kommt in Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht heute die Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Kurz vor dem 56. Jahrestag des Mauerbaus will sich die Kanzlerin über Bauarbeiten in der Gedenkstätte informieren und einen früheren politischen Häftling treffen. Gemeinsam wollen sie am Gedenkstein für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft auch einen Kranz niederlegen.