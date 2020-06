Unfälle : Karambolage mit vier Autos auf Usedom: Verkehr staut

von dpa

17. Juni 2020, 17:46 Uhr

Auf der Insel Usedom sind am Mittwoch vier Autos zusammengefahren. Eine Frau wurde bei der Karambolage auf der B111 bei Zinnowitz leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden von 75 000 Euro. Den Angaben zufolge fuhren die Autos hintereinander in Richtung Wolgast. Als ein 53-jähriger Fahrer nach links abbiegen wollte, bremsten die beiden Wagen hinter ihm rechtzeitig. Der 62 Jahre alte Fahrer des vierten Autos war laut Polizei jedoch so schnell, dass er auffuhr und die drei Wagen vor ihm aufeinander schob. In einem der Pkw wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Die drei hinteren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der wichtigsten Straße der Insel kam laut Polizei kurzzeitig zum Erliegen, bis die Fahrzeuge über einen Rastplatz nahe der Unfallstelle umgeleitet wurden.