Ausstellungen : Karls Erlebnis-Dorf feiert mit «Eiswelt» 800 Jahre Rostock

Die 15. Eiswelt in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen befasst sich in diesem Jahr mit dem Stadtjubiläum der Hansestadt Rostock im kommenden Jahr. Die spektakuläre Eisskulpturen-Ausstellung «Die geheimnisvolle Stadt - 800 Jahre Rostock», bei der mehr als 350 Tonnen Schnee und Eis verarbeitet werden, öffnet am 9. Dezember, wie Karls-Inhaber Robert Dahl am Montag berichtete. Sie ist bis Ende Oktober 2018 geöffnet. 22 Künstler aus zehn Ländern sind für die Skulpturen verantwortlich.