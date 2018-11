Brauchtum : Karneval Nordost: 2020 sind wir hundert

von dpa

09. November 2018, 07:34 Uhr

«2020 sind wir hundert» - das ist Ziel des Karneval-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. «Momentan haben wir 85, gleich 86 Mitgliedsvereine», sagte Landeskarnevalspräsident Lutz Scherling kurz vor Beginn der närrischen Zeit am 11.11.. In den kommenden beiden Jahren will der Landesverband intensiv Mitglieder werben. Scherling hat «15 gute Gründe» aufgelistet, in den Landesverband zu gehen. Die 100 Euro Jahresbeitrag für einen Verein kämen doppelt und dreifach wieder rein, etwa durch Vorteile bei Versicherungsbeiträgen oder den Gebühren für die Gema, die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte. Diese seien eine Riesenbelastung für die Vereine, sagte der Präsident.