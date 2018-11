Brauchtum : Karnevalisten übernehmen die Macht: Närrische Zeit beginnt

von dpa

11. November 2018, 10:01 Uhr

Die Narrenzeit beginnt: In Neu Kaliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) übergibt Bürgermeister Burkhard Thees heute pünktlich um 11.11 Uhr die Schlüsselgewalt symbolisch an die Karnevalisten. Damit ist dann die Karnevalssaison für ganz Mecklenburg-Vorpommern eröffnet, wie der Landeskarnevalspräsident Lutz Scherling sagte. Auch in vielen anderen Städten will das närrische Volk auf die Straße gehen und zu den Bürgermeistern ziehen, um bis Aschermittwoch die Regentschaft zu übernehmen, darunter in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. In Warnemünde gehen die «Rostocker Seehunde» zum Faschingsauftakt kostümiert baden.