Brauchtum : Karnevalsvereine gehen auf ungewisse Session zu

Die Narrenkappen hängen in der Ecke, die Kostüme eingemottet im Schrank: Karnevalisten blicken in Corona-Zeiten in eine ungewisse Zukunft. Was wird ab dem 11.11. möglich sein? Die Lage sollte kreativ machen, meint MV-Karnevalspräsident Lutz Scherling.

von dpa

27. Juni 2020, 09:46 Uhr

Die Tanzgruppen der Karnevalsvereine dürfen seit Mitte Juni wieder trainieren, doch das Sommercamp der Karnevalsjugend mit seinen Kursen vom Büttenreden übers Tanzen bis zum Schminken ist abgesagt. Dorffeste und andere Veranstaltungen, die den Faschingsclubs bei der Finanzierung helfen, dürfen nicht stattfinden. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ist unklar, ob sie in der kommenden Session in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt in vollen Sälen vor schunkelndem Publikum auftreten können. Trotzdem versucht der Präsident des Karneval-Landesverbandes, Lutz Scherling, Optimismus zu verbreiten.

«Der 11.11. kommt so sicher wie Weihnachten und Ostern, und Karneval wird stattfinden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Wie er stattfindet und wie die Vereine das begehen können, steht auf einem anderem Blatt Papier. Wir werden von Fall zu Fall und nach den Vorgaben der Behörden entscheiden müssen.»

Die zentrale Eröffnung der Session 2020/2021, die auf dem Marktplatz in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) geplant ist, müsste nach der geltenden Rechtslage möglich sein. «Derzeit dürfen bis zu 500 Menschen im Freien zusammenkommen, aber so viele werden es gar nicht sein.» Scherling rechnet mit bis zu 350 Teilnehmern bei der traditionellen Eröffnung der Faschingssaison im Nordosten.

Offen sei, ob und unter welchen Bedingungen die Vereine ihre Saalveranstaltungen im November durchführen können, bei denen das Motto der jeweiligen Session bekanntgegeben und oft auch das Prinzenpaar präsentiert wird. In Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll das Landesprinzenpaar gekrönt werden. «Mal sehen, was da geht.» Scherling hofft, dass es im Herbst wieder losgehen kann, nachdem zum Beispiel die Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Landesverbandes im August wegen Corona abgesagt werden musste.

Scherling sieht in der Covid-19-Krise für den Karneval aber auch eine Chance, neue Kreativität zu entfalten. «Die Situation ist nicht nur schlecht und problematisch», sagte er. Natürlich sei Karneval ohne Tanzen, Schunkeln und Küsschen auf die Wange schwer vorstellbar. Trotzdem als Karnevalist sein Herz sprechen zu lassen, sei die Herausforderung in der kommenden Session, meinte Scherling. Mancher Verein verfüge zum Beispiel über die Technik, Veranstaltungen im Internet zu streamen. «Über so etwas wird man sich im Zweifel Gedanken machen.»