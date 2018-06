Notfälle : Katamaran kippt um - Zwölfjähriger vor Stralsund in Seenot

von dpa

27. Juni 2018, 22:08 Uhr

Ein Zwölfjähriger ist am Mittwochabend in Stralsund aus Seenot gerettet worden. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Das Kind war mit Freunden bei einer Regatta unterwegs gewesen, als der Katamaran kenterte. Seinen beiden 15 und 17 Jahre alten Freunden gelang es mit ihrem Betreuer, den Katamaran wieder aufzurichten und an Land zu bringen. Der kleine Junge wurde von Anglern in ihr Boot gezogen. Da war er trotz Neoprenbekleidung aber bereits unterkühlt. Ein Seenotrettungsboot rückte aus, nahm das Kind auf und versorgte es.