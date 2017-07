Kirche : Katholische Schulen fordern die Lehrerverbeamtung

Die katholischen Schulen in Mecklenburg- Vorpommern sehen sich im Wettbewerb um Lehrkräfte im Nachteil. Sie können ihre Lehrer nicht verbeamten, sagte der Direktor der Bernostiftung, Thomas Weßler. Junge Lehrer an staatlichen Schulen können seit einiger Zeit Beamte werden. Der Niels-Stensen-Schulverein in Schwerin forderte das Erzbistum Hamburg als Aufsichtsbehörde auf, der Bernostiftung den notwendigen Rückhalt zu gewähren, um sofort mit der Verbeamtung von Lehrkräften beginnen zu können. Nur so könnten Bestand und Qualität der katholischen Schulen gesichert werden.