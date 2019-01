Medien : Katrin Sass: Wir haben auch einen gewissen Druck

Schauspielerin Katrin Sass empfindet Dreharbeiten als anstrengender im Vergleich zu früher. «Wir sind am Meer, ich habe eine nette neue Kollegin, wir sind eine ganz entspannte Truppe», sagte sie über den Dreh zu den neuen Folgen der Usedom-Krimis im Ersten. «Wir haben aber auch einen gewissen Druck, 21 Drehtage sind zu wenig.» Beim Drehen mit Götz George für einen «Tatort» vor rund zwei Jahrzehnten seien es noch 27 Tage gewesen, sagte Sass (62), die im Usedom-Krimi die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow spielt. «Da hattest du Zeit, du konntest auf gewisse Dinge achten und sagen «Das machen wir lieber morgen». Das geht heute nicht mehr.» In der Folge «Winterlicht» am Donnerstag (31. Januar, 20.15 Uhr) im Ersten hat die dänische Schauspielerin Rikke Lylloff (40) ihren ersten Auftritt als Kommissarin auf Usedom.

von dpa

29. Januar 2019, 08:31 Uhr

Das Konzept der Usedom-Krimis beschreibt Sass so: «Wir suchen ja nicht so sehr nach Toten. Wir wollen, dass die Geschichte erzählt wird. Ich sage immer, es müsste dann nebenbei mal ein Mord passieren.» Action und Gewalt spielen weniger eine Rolle. «Mir hat eine Zuschauerin gesagt «Wir gucken euch so gerne, weil nicht so viel Blut fließt und die Kamera draufhält.»», sagte Sass. «Ich fände es klasse, wenn mal gar nichts passiert, und Karin Lossow geht einfach einer Sache nach, die nicht stimmt und beschäftigt sich mit einem Fall, von dem sich herausstellt, dass er gar keiner ist.»