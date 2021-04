Tiere : Katze „stiehlt“ Geldbörse mit 2000 Euro und wird „überführt“

In Vorpommern haben Polizisten eine Katze „als Dieb überführt“ - und den Besitzer damit glücklich gemacht.

Hammer an der Uecker | In Vorpommern haben Polizisten eine Katze „als Dieb überführt“ - und den Besitzer damit glücklich gemacht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, hatte der Mann aus der Nähe von Torgelow (Vorpommern-Greifswald) am Mittwochabend zu Hause seine Geldbörse mit knapp 2000 Euro Inhalt vermisst. Er zeigte telefonisch einen Diebstahl bei der Poliz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.