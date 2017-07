Immobilien : Kaufen statt Mieten lohnt oft im Binnenland von MV

Ein Hauskauf ist an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns für normalverdienende Einheimische oft nicht lohnend. Aufgrund der großen Nachfrage betuchter Investoren sind die Preise so hoch, dass etwa im Landkreis Vorpommern-Rügen für eine 100-Quadratmeter-Wohnung 36,8 durchschnittliche Jahresnettokaltmieten aufgebracht werden müssen. Das geht aus dem Postbank Wohnatlas 2017 hervor, wie die Postbank am Montag in Bonn mitteilte.