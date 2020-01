Wetter : Kaum Sonne zum Wochenbeginn in Mecklenburg-Vorpommern

Die neue Woche in Mecklenburg-Vorpommern startet bewölkt und regnerisch. Erst am Montagabend kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) etwas aufklaren. Es werden Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad erwartet. In der Nacht wird es dann kälter. Dadurch kann es vereinzelt glatte Straßen geben.

von dpa

06. Januar 2020, 08:44 Uhr

Auch am Dienstag bleibt es meist bewölkt, tagsüber allerdings trocken. Es werden Temperaturen um fünf Grad erwartet. In der Nacht fällt dann flächendeckend Regen.

Am Mittwoch erwarten die Experten milde Temperaturen von bis zu zehn Grad. Es bleibt wolkig mit immer mal wieder einsetzendem Regen.