Umwelt : Kegelrobben erobern Küstengewässer zurück

In der Ostsee sind die Kegelrobben zurück. Mit mehr als 38 000 gezählten Tieren haben die Meeressäuger etwa die Hälfte des Bestandes von 80 000 bis 100 000 im 19. Jahrhundert erreicht. Doch weil sie Fisch fressen, wurden sie hartnäckig gejagt. Schon vor 100 Jahren, 1920, ist in Deutschland offiziell die letzte Robbe dieser Art erlegt worden. In den 1980-er Jahren stand die Ostsee-Kegelrobbe, die eine eigene Unterart bildet, kurz vor dem Aussterben, wie die Meeresbiologin Linda Westphal vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund sagt. Das Jagdverbot sorgte dafür, dass sie sich ostseeweit erholt.

28. Dezember 2019, 10:56 Uhr

Die Fischer würden gerne auf die Kegelrobbe verzichten und nennen sie in einem Atemzug mit dem ebenfalls Fisch vertilgenden Kormoran. Zudem zerstörten sie Fischernetze, das sei der größte Schaden, heißt es vom Verband der Kutter- und Küstenfischer.