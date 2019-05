Notfälle : Kehrmaschine von Bahnschranke eingeklemmt

von dpa

29. Mai 2019, 12:23 Uhr

Eine Kehrmaschine ist in Sukow südlich von Schwerin von einer Schranke an einem Bahnübergang eingeklemmt und beschädigt worden. Der Fahrer habe am Dienstag gerade die Straße gereinigt und am Bahnübergang noch einmal zurückgesetzt, als sich die Schranke senkte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie sei im Spalt zwischen Fahrerhaus und der Kehranlage stecken geblieben. Das Fahrzeug habe aber noch nicht auf den Gleisen gestanden, so dass der Lokführer, der das Fahrzeug rechtzeitig sah, den Zug ganz langsam an der Stelle vorbeifuhr, hieß es. Anschließend öffneten sich die Schranken wieder und gaben die Kehrmaschine frei. An ihr und der Schrankenanlage sei geringer Sachschaden entstanden.