Forschung : Kein Ende des Trends absehbar: Menschen werden immer älter

von dpa

15. September 2018, 08:36 Uhr

Zum Tag der offenen Tür an diesem Samstag haben die Demografen am Rostocker Max-Planck-Institut eine gute Nachricht: Die Menschen werden immer älter, und es ist kein Ende dieses Trends absehbar, wie Jutta Gampe, Mathematikerin und Statistikerin des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung sagt. Hintergrund für diese Entwicklung sei die Summe aus verschiedenen Effekten. Dazu gehörten beispielsweise bessere Umweltbedingungen mit sauberer Luft und sauberem Wasser, Prävention, Ernährung und medizinische Versorgung. Dies führe in kleinen Schritten, aber kontinuierlich zur steigenden Lebenserwartung. «Wir steuern aber nicht auf die Unsterblichkeit hin», betonte Gampe. Beim Tag der offenen Tür bietet das Institut auch eine interaktiven Ausstellung «100 Jahre alt werden – aber wie», bei der sich die Besucher selbst beim Altern zuschauen können.