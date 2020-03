Gesundheit : Kein Fahrschulunterricht mehr durch Coronavirus in MV

von dpa

Fahrschüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorerst auf den Fahrschulunterricht verzichten. Fahrschulen können zunächst bis zum 19. April weder theoretischen noch praktischen Unterricht anbieten, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Schwerin mit. Prüfungstermine finden den Angaben zufolge ebenfalls nicht statt. Auch die Ausbildungsstätten für Fahrlehrer bleiben demnach vorerst geschlossen. Im vergangenen Jahr versuchten sich nach Zahlen des Verkehrsministeriums unter Berufung auf den Prüfkonzern Dekra 19 159 Frauen und Männer am Führerschein.