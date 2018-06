Wetter : Kein gutes Public-Viewing-Wetter zum Spiel der DFB-Elf

von dpa

15. Juni 2018, 08:39 Uhr

Fußball schauen im Garten oder doch lieber im Wohnzimmer? Fans in Mecklenburg-Vorpommern sollten sich zum ersten WM-Spiel der deutschen National-Elf am Sonntag besser für ein Dach über dem Kopf entscheiden. Denn im Land ziehen laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Sonntag gewittrige Schauer auf und es kühlt sich bis auf 23 oder 24 Grad im Binnenland und auf 20 Grad an den Küsten ab. Am Samstag wird es mit rund 25 Grad vielerorts aber noch schön warm. Die Spiele von Frankreich und Argentinien können also noch im Freien angeschaut werden.