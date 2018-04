Kriminalität : Kein Hinweis auf Mutter von ausgesetztem Baby in Schwerin

Fünf Wochen nach dem Fund eines ausgesetzten Babys in Schwerin hat die Polizei noch keinen Hinweis auf die Eltern des kleinen Jungen. Eine Zeitungsbotin hatte das Neugeborene am 23. März vor einem Hauseingang gefunden. Wie die Kriminalpolizei am Donnerstag mitteilte, konzentrieren sich die Ermittlungen zur Mutter und dem familiären Umfeld des Babys unter anderem auf die Decke, in die das Kind gewickelt war. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Decke mit einem beidseitigen markanten hellbeigen Strickmuster mit einer Schwangeren in Zusammenhang bringen können, die jetzt kein Baby habe. Die Polyacryl-Strickdecke in der Größe von etwa 190 x 170 Zentimetern sei durch die Firma Tchibo verkauft worden.

von dpa

26. April 2018, 16:42 Uhr

Der kleine Junge ist in einer Pflegefamilie untergebracht.