Landtag : Kein Landesgeld für Hörgeschädigte

Mecklenburg-Vorpommern folgt nicht dem Beispiel anderer Bundesländer, gehörlosen Menschen monatliche Zuschüsse als Nachteilsausgleich zu gewähren. Die AfD fand am Donnerstag im Landtag in Schwerin keine Unterstützung für ihren Antrag, ein Landesgeld von monatlich 100 Euro einzuführen. Die Oppositionspartei hatte sich bei ihrem Vorstoß auf ähnliche Regelungen in sechs Ländern, darunter Thüringen und Brandenburg berufen.

von dpa

30. Januar 2020, 17:00 Uhr

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) verwies darauf, dass es zum Ausgleich besonderer Bedarfe gehörloser Menschen «individuelle und passgenaue Leistungen der Eingliederungshilfe» gebe, die über pauschale Leistungen hinausgingen. Zudem könnten Betroffene Anträge auf Schwerbehinderung stellen und dann Vergünstigungen im Alltag nutzen. «Im Jahr 2019 wurden in unserem Bundesland insgesamt 1469 Personen mit dem Merkzeichen «Gl» für gehörlose Menschen registriert», sagte Drese. Zudem plane die Landesregierung bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eine Reihe von Maßnahmen, die auch Verbesserungen für gehörlose Menschen beinhalten.

Der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus Fernandes nannte die Ablehnung des Antrags «herzlos». Nach seinen Angaben hätte das Landesgeld Mehraufwendungen etwa für Gebärdendolmetscher oder optische Rauchmelder ausgleichen können.

Die Linksfraktion, die in der Vergangenheit ebenfalls ein Landesgeld für Hörgeschädigte gefordert hatte, machte einen anderen Vorschlag: «Um eine angemessene Teilhabe grundsätzlich zu gewährleisten, setzt sich meine Fraktion für ein Landesteilhabegeld ein», sagte der Abgeordnete Torsten Koplin. Demnach sollten alle Menschen mit Behinderungen im Land Geld erhalten, das ihre Mehraufwendungen ausgleicht. Je nach Grad der Behinderung könne ein pauschaler Betrag zwischen 400 und 1000 Euro monatlich ausgezahlt werden.