Kommunen : Kein Stichweg am Grand Hotel Heiligendamm

Kein Stichweg am Grand Hotel Heiligendamm

Der jahrelange Streit um einen Stichweg auf dem Gelände des Luxushotels in Heiligendamm ist beigelegt. Die Stadtvertreter von Bad Doberan entschieden in einer Sitzung am Montag, dass der Weg nicht gebaut wird, sagte eine Hotelsprecherin nach der Entscheidung. «Wir freuen uns sehr über die langersehnte Entscheidung für das Hotel», sagte Hoteldirektor Thomas Peruzzo. Nun herrsche endlich Klarheit und das Hotel könne sich weiterentwickeln.