Verkehr : Keine Bundesstraßenmaut für Trecker und Co.

Die Trecker-Maut ist nach Angaben des Rostocker CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg vom Tisch. Die Fahrzeuge land- und forstwirtschaftlicher Betriebe seien vom 1. Juli an auf Kulanzbasis von der Maut freigestellt, sagte der Vorsitzende der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Mittwoch. Endgültig trete die Regelung nach Durchlaufen des Gesetzgebungsverfahrens zum 01. Januar 2019 in Kraft treten. Rehberg dankte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für die unbürokratische Lösung. Die Bundesstraßen-Maut für Lastwagen über 7,5 Tonnen gilt vom kommenden Sonntag an.

von dpa

27. Juni 2018, 14:05 Uhr

Landwirte hatten in den vergangenen Tagen die Bundesstraßen-Maut für Traktoren mit beladenen Anhängern kritisiert und eine rasche Änderung des Mautgesetzes gefordert. Mehrere Bundesländer hatten eine Bundesratsinitiative dafür angekündigt.