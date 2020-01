Landtag : Keine Mehrheit im Landtag für Azubi-Ticket schon zum Sommer

Die oppositionelle Linke ist mit ihrem Vorstoß für ein kostenloses Azubi-Ticket schon im Sommer im Landtag gescheitert. Ein Antrag, mit dem die Landesregierung verpflichtet werden sollte, das kostenfreie Azubi-Ticket schon zu Beginn des neuen Lehrjahres im August einzuführen, wurde am Donnerstag von den Koalitionsfraktionen SPD und CDU abgelehnt. Die AfD enthielt sich in der Abstimmung.

von dpa

30. Januar 2020, 14:20 Uhr

Redner der Regierungsparteien verwiesen auf die bevorstehenden Gespräche zur Ausgestaltung des Tickets mit Unternehmerverbänden und Gewerkschaften Ende März. Bis dahin sollen nach den Worten von Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) auch belastbare Daten zu den landesweiten Kosten eines solchen Tickets vorliegen. Bislang unklar ist auch, ob Lehrlinge künftig das Ticket für Fahrten zum Betrieb oder zur Berufsschule mitfinanzieren sollen oder gänzlich befreit werden.

Die SPD/CDU-Regierung hatte sich darauf verständigt, zehn Millionen Euro aus dem Etatüberschuss des Landes für die Mobilitätsbeihilfe einzusetzen. Die Wirtschaft will sich an den Kosten beteiligen. Die SPD hatte Zweifel angemeldet, dass eine bis zum Sommer umsetzbare Übereinkunft erzielt werden kann auch die Kostenfreiheit in Frage gestellt.