Kriminalität : Keine Schule aber Moped fahren: Dieb in Güstrow aufgeflogen

Eine morgendliche Mopedtour - obwohl wegen Corona gar keine Schule ist - hat einen mutmaßlichen mehrfachen Simson-Dieb in Güstrow auffliegen lassen.

Güstrow | Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte, wurde der 14-Jährige am frühen Morgen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er noch gar keinen Führerschein hatte und das Simson S50-Moped aus DDR-Zeiten gerade gestohlen worden war. Bei weiteren Ermittlungen kam heraus, dass in dem Bastlerladen in Güstrow, wo Motorräd...

