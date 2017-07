Tarife : Keine Tarifeinigung für DMK-Molkereien im Nordosten

Die rund 650 Beschäftigten in den Betrieben des Deutschen Milch Kontors (DMK) im Nordosten müssen weiter auf eine Angleichung der Löhne an das Westniveau warten. Die Tarifverhandlung zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem größten Milchverarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern wurden am Dienstag in Waren an der Müritz nach sieben Stunden ohne Ergebnis abgebrochen.