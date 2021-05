Energie : Keine US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

US-Präsident Biden hält Nord Stream 2 für „einen schlechten Deal für Europa“. Trotzdem verzichtet seine Regierung nun auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Pipeline - auch wegen der Beziehungen zu Deutschland. Kritiker sprechen von einem „Geschenk“ für Putin.

Zug | Im Streit um die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 verzichtet die Regierung von US-Präsident Joe Biden auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft - auch aus Rücksicht auf die Beziehungen zu Deutschland. In einem am Mittwoch übermittelten Bericht von US-Außenminister Antony Blinken an den Kongress heißt es, der Verzicht auf Strafmaßnahmen ge...

