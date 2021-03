Gesundheit : Keine weiteren Öffnungen am Montag in Mecklenburg-Vorpommern

Am Montag werden in Mecklenburg-Vorpommern keine weiteren Corona-Lockerungsschritte umgesetzt.

Schwerin | Das sagte ein Regierungssprecher der dpa am Freitag im Schwerin. In der derzeitigen Corona-Landesverordnung sind mögliche Öffnungsschritte für den 22. März festgehalten. So sollten beispielsweise Außengastronomie und Kinobesuche wieder möglich sein in Regionen mit weniger als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Zuletzt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.