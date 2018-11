Brände : Kellerbrand richtet Schaden von 100 000 Euro an

von dpa

27. November 2018, 15:28 Uhr

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin hat am Dienstag einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau hatte Rauchschwaden aus dem Keller bemerkt. Zehn Mieter mussten das Haus verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die über dem Keller liegende Wohnung einer älteren Frau ist vorerst nicht bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.