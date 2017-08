Energie : Kernfusionsanlage «Wendelstein»: Zweite Experimentierphase

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Ein Hitzeschild, eine erweiterte Heizung und neue Messinstrumente: Nach einem 15-monatigen Umbau startet die Kernfusionsanlage «Wendelstein 7-X» im Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik jetzt in die zweite Experimentierphase. Ziel der bis Dezember dauernden Experimente sei es, erstmals in dieser Anlage ein fusionsrelevantes Plasma zu erzeugen, erklärte Institutsdirektor Thomas Klinger. Kernfusionsexperten aus aller Welt haben sich nach Institutsangaben zu den Experimenten angemeldet. Sie wollen in der Greifswalder Anlage die Fusion als eine neue Primärenergiequelle auf der Erde erforschen.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 06:12 Uhr