Krankheiten : Kerth erklärt frühe Impfung, auch Kärger bereits geimpft

Der Landrat von Vorpommern-Rügen hat seine frühe Impfung gegen das Coronavirus mit überschüssigem Impfstoff und der vergeblichen Suche nach anderen Impfkandidaten erklärt.

Stralsund | Stefan Kerth (47) war schon am 12. Januar im Impfzentrum in Stralsund geimpft worden, wie er laut Medienberichten am Montag auf einer Kreistagssitzung bestätigte. „Ich bin an dem Tag da gewesen zur Eröffnung“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Press...

