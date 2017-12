Verteidigung : «Kieler Nachrichten»: Erhebliche Mängel bei neuer Fregatte

Bei ihrer neuen Fregatte «Baden-Württemberg» hat die Bundeswehr während einer monatelangen Erprobung Mängel entdeckt. Die Marine gibt das Schiff deshalb am 19. Januar zur Fehlerbehebung für «eine längere Liegezeit» an die Werft zurück, wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin am Freitag erklärte. Zuerst hatten die «Kieler Nachrichten» darüber berichtet. Dem Blatt zufolge gibt es erhebliche Soft- und Hardwaremängel, das Milliarden-Projekt gerate damit ins Stocken. An der Fregatte «Baden-Württemberg» sei sechs Jahre lang gebaut worden.