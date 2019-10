Forschung : Kieler Wissenschaftler forschen zum Rückgang des Blasentangs

von dpa

28. Oktober 2019

Kieler Meeresforscher haben eine mögliche Ursache für den zuletzt teils massiven Rückgang des Blasentangs in Nord- und Ostsee gefunden. Sie sprechen dabei von einer sogenannten gekoppelten Reaktion der Braunalge auf Umweltveränderungen. So könne es sein, dass sie sich zwar an höhere Temperaturen angepasst habe, nun aber gleichzeitig empfindlicher auf sauerstoffarmes Wasser reagiere. «In der Natur könnte das bedeuten, dass eine Blasentang-Population, die sich an Überdüngung und sommerliche Hitze angepasst hat, im Herbst durch den Auftrieb von sauerstofffreiem Wasser aus der Tiefe besonders schwer geschädigt oder ganz vernichtet wird», sagte Prof. Martin Wahl vom GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. Die Studie wurde in der Online-Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlicht.