Schiffbau : Kiellegung für zwei Rettungsboote auf Werft Tamsen Maritim

von dpa

11. April 2018, 13:12 Uhr

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) treibt die Erneuerung ihrer Flotte voran. Im Auftrag der Seenotretter wurden am Mittwoch auf der Werft Tamsen Maritim in Rostock zwei Rettungsboote auf Kiel gelegt. Es handelt sich um modifizierte Nachbauten der im Einsatz befindlichen 9,5- und 10,1-Meter-Klasse. Diese Schiffen machen inzwischen fast die Hälfte der rund 60 Rettungsboote und -kreuzer aus, mit denen die DGzRS auf der Nord- und Ostsee arbeitet. Die beiden Neubauten sollen vom Frühjahr 2019 an einsatzbereit ein und ältere Boote ersetzten. Einem der beiden neuen Rettungsboote steht laut DGzRS zuvor noch eine Reise auf dem Rhein nach Düsseldorf bevor. Dort soll es im Januar 2019 auf der weltgrößten Wassersportausstellung «boot» getauft werden.