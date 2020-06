Kriminalität : Kind bei Verkehrsunfall getötet: Vier Schwerverletzte

von dpa

01. Juni 2020, 18:33 Uhr

Ein dreijähriges Kind ist beim Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) getötet worden. Vier Erwachsene wurden am Pfingstsonntag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 56-Jähriger aus Barth wegen eines Fehlers beim Überholen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Auto eines 44-Jährigen aus Anklam zusammen. Die Fahrer der beiden Wagen und die Beifahrerinnen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Das dreijährige Kind, das im Auto des jüngeren Fahrers saß, starb noch an der Unfallstelle. Unklar blieb, ob es sich bei den Insassen des Autos um eine Familie handelte.