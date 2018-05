Notfälle : Kind durch Hundebiss ins Gesicht schwer verletzt

von dpa

22. Mai 2018, 15:35 Uhr

Ein siebenjähriges Kind ist in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Hund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Der Junge musste nach dem Vorfall am Samstag operiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind zuvor versucht hatte, den Border Collie zu umarmen, während sich der Besitzer mit dem Großvater des Jungen unterhielt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.