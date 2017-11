Prozesse : Kind misshandelt: Vater und Stiefmutter vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 05:58 Uhr

Ein Vater und seine Ehefrau müssen sich von heute an vor dem Schweriner Landgericht wegen gemeinschaftlicher Kindesmisshandlung verantworten. Die 32 und 36 Jahre alten Angeklagten aus Nordwestmecklenburg sollen den dreijährigen Sohn des Mannes im Frühjahr 2016 so misshandelt und vernachlässigt haben, dass das Kind bleibende geistige Schäden davontrug. Wie aus der Mitteilung des Gerichts weiter hervorgeht, war der Junge dem Sorgerecht der offenbar überforderten leiblichen Mutter entzogen und zwischenzeitlich in einer Wohngruppe untergebracht worden, ehe er in den Haushalt des Vaters und der Stiefmutter kam. Auf zunehmende Unmutsäußerungen des Kindes und selbst zugefügte Verletzungen sollen der Vater und seine Ehefrau mit Maßregelungen und systematischen Misshandlungen reagiert haben. Mangelernährung hatte dazu geführt, dass der Junge ins Krankenhaus musste.