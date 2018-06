Notfälle : Kind und Erwachsener in Stralsund vor dem Ertrinken gerettet

Ein fünfjähriger Junge und ein Erwachsener sind am Samstag in Stralsund vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Kind sei beim Spielen mit seinem Bruder gestolpert und ins Wasser gefallen, teilte die Polizei mit. Die Kinder waren in Begleitung ihrer Eltern und einem Freund der Familie. Der Freund erkannte die Gefahr, sprang ins Wasser und zog den Jungen an die Oberfläche. Als den 30 Jahre alten Nichtschimmer die Kräfte verließen, sprang ein 39-jähriger Stralsunder ins Wasser, um den beiden zu helfen. Der 30-Jährige versuchte sich am älteren Mann festzuhalten, wodurch dieser ständig unter Wasser gedrückt wurde und ebenfalls in Gefahr geriet.

von dpa

23. Juni 2018, 18:32 Uhr

Der 39-Jährige verließ daraufhin das Wasser, um Hilfe zu holen. Er machte einen Student ausfindig, der ohne zu zögern ins Hafenbecken sprang. Der 26-Jährige konnte zunächst den Fünfjährigen und danach gemeinsam mit der in der Zwischenzeit eingetroffenen Polizei den 30-Jährigen ans rettende Ufer bringen. Der Junge und der Freund der Familie wurden unterkühlt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.