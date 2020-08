Prozesse : Kinder sexuell missbraucht: Mehr als vier Jahre Haft

Das Landgericht Stralsund hat einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Wie ein Sprecher des Landgerichtes am Dienstag sagte, hatte der 33-Jährige im Prozess gestanden, sich im Januar 2020 in seiner Wohnung an zwei geistig behinderten Jungen vergangen zu haben. Dem Urteil vom Montag war eine Absprache unter den Prozessparteien vorausgegangen. Weil der Mann geständig war, mussten die damals 12 und 13 Jahre alten Opfer, die in einer Behinderteneinrichtung leben, nicht mehr vor Gericht aussagen. (Az.: 23 KLs 8/20)

von dpa

25. August 2020, 11:45 Uhr