Kriminalität : Kinder spielen mit Softairwaffen: zwei Leichtverletzte

von dpa

25. Juni 2018, 11:02 Uhr

Das gefährliche Spiel zweier Kinder mit Softairpistolen ist am Wochenende in Parchim außer Kontrolle geraten. Zwei Mädchen seien am Samstagabend durch Plastikgeschosse getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen ein 12 und ein 14 Jahre alter Junge mit den Softairwaffen gespielt und sich dabei wohl auch gegenseitig beschossen haben. Zwei unbeteiligte 12 und 13 Jahre alte Mädchen seien vermutlich zwischen die Fronten der beiden Jungen geraten und durch Plastikgeschosse im Gesicht beziehungsweise am Bein getroffen worden. Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf, wie es hieß.