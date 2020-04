Gesundheit : Kinder- und Jugendklinik baut Apartmenthaus für Kuren

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) will der steigenden Nachfrage nach Reha-Angeboten für Kinder mit Begleitpersonen besser gerecht werden. Es plant daher in der Fachklinik für Kinder und Jugendliche in Garz auf Rügen ein zusätzliches Apartmenthaus mit zwölf Wohnungen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Unterstützung durch nahestehende Personen sei wichtig im Heilungsprozess, sagte Minister Harry Glawe (CDU).

22. April 2020, 13:03 Uhr

In der Rehaklinik in Garz werden Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen der Atemwege oder der Haut, Adipositas sowie Sprachentwicklungsstörungen behandelt. Die Fachklinik hat 75 Betten. Davon stehen derzeit 29 Plätze für Kinder mit Begleitperson zur Verfügung.

Die Gesamtinvestition des Vorhabens beträgt mehr als 2,4 Millionen Euro. Das Ministerium unterstützt das Vorhaben mit 400 000 Euro aus Landesmitteln. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Torsten Renz, sagte, die stationäre Rehabilitation in Garz sei vorbildlich. Neben dem therapeutischen Angebot, würden auch Kinderbetreuung, Schulunterricht und Berufsfrühorientierung ermöglicht.