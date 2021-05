Kabinett : Kinder- und Jugendsport wird in kommender Woche gelockert

Der Kinder- und Jugendsport wird in der kommenden Woche in Mecklenburg-Vorpommern gelockert.

Schwerin | In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 sollen Kinder und Jugendliche von kommenden Mittwoch an mit bis zu 20 Sportlern im Freien trainieren dürfen, wie Sportministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin ankündigte. Das betrifft demnach die Landkreise Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie die k...

