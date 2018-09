Notfälle : Kinderkleidungs-Fall geklärt: Familie vergesslich

Der Fall der herrenlosen Kinderkleidung am Eixener See (Kreis Vorpommern-Rügen) ist geklärt. Wie eine Polizeisprecherin in Stralsund am Donnerstag erklärte, hat sich eine Familie aus der Region gemeldet, der das Spielzeug und die Bekleidung gehören. Sie seien mit mehreren Kindern zu einem Picknick an der Badestelle am See gewesen und hätten beim Weggehen die Jungsbekleidung und die Lego-Steine schlicht vergessen.

von dpa

20. September 2018, 12:09 Uhr

Ein Anwohner hatte die Sachen am Dienstagabend gefunden und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte suchten See und Strand mehrfach unter anderem mit Hubschrauberunterstützung ab, um ein Unglück auszuschließen. Auch Vermisstenfälle wurden geprüft.