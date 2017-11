Prozesse : Kindesmisshandlung: Vater und Stiefmutter vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

erstellt am 02.Nov.2017 | 14:34 Uhr

In einem Prozess um gemeinschaftliche Kindesmisshandlung hat der zuständige Richter am Schweriner Landgericht einem angeklagten Ehepaar eine Höchststrafe von jeweils drei Jahren und drei Monaten in Aussicht gestellt. Bedingung seien umfassende Geständnisse, sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag zum Auftakt der öffentlichen Hauptverhandlung in Schwerin. Dem 32-jährigen Vater und der 36 Jahre alten Stiefmutter wird vorgeworfen, im Jahr 2016 den damals dreijährigen Sohn des Mannes über Monate hinweg geschlagen, gedemütigt und vernachlässigt zu haben. Das Kind, das zuvor schon dem Sorgerecht der leiblichen Mutter entzogen und zwischenzeitlich in einer Wohngruppe untergebracht worden war, wurde im Mai 2016 auf Veranlassung des Jugendamts stark unterernährt in eine Klinik eingewiesen.