Film : Kinos vor Wiedereröffnung nach Corona-Schließung

Kino-Fans können aufatmen: Die Filmtheater in Mecklenburg-Vorpommern dürfen in Kürze unter Auflagen wieder öffnen. Jens-Hagen Schwadt vom Verband Filmkommunikation sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur, ihm sei aus der Staatskanzlei der 25. Mai genannt worden. Ein Regierungssprecher wollte den Termin auf Anfrage noch nicht bestätigen. Über die Kinos werde in der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag gesprochen, sagte er.

von dpa

13. Mai 2020, 14:02 Uhr

Laut dem «MV-Plan 2.0», den das Kabinett am 7. Mai für die schrittweise Öffnung des Corona-Lockdowns beschlossen hat, ist die Wiedereröffnung der Kinos innerhalb der Phase drei vorgesehen. Diese Phase reicht vom 25. Mai bis zum 15. Juni. Allerdings muss jeder geplante Öffnungsschritt gesondert mit einer entsprechenden Verordnung beschlossen werden. Die konkreten Entscheidungen werden von der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abhängig gemacht. Sie sind bislang in MV sehr niedrig.

Schwadt sagte, die vier Programmkinos im Land in Rostock, Boizenburg, Ludwigslust und Neustrelitz peilten den 4. Juni für ihre Wiedereröffnung an. Es müssten zunächst Hygienepläne geschrieben und Vorbereitungen getroffen werden. Auch die 80 Filmklubs auf dem Land stünden in den Startlöchern. Wann die großen gewerblichen Kinos wieder starten, könne er nicht sagen.

Schwadt zeigte sich sehr erfreut über die bevorstehende Wiedereröffnung der Kinos. «Es ist wichtig, dass wieder Normalität einkehrt», sagte er. «Das Kino gehört zur kulturellen Grundversorgung.»