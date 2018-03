Kirche : Kirchen kämpfen mit Pastorenmangel

von dpa

24. März 2018, 08:38 Uhr

Die großen Kirchen leiden unter Pastorenmangel. Auf die Evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) rollt eine große Pensionierungswelle zu. Auch in der katholischen Kirche werden in den nächsten Jahren mehr Priester in den Ruhestand gehen, als junge Priester geweiht werden. Als Gegenmaßnahme setzt die Nordkirche auf mehr Ausbildung und Personalsteuerung. Die katholische Kirche im Norden reagiert mit einer rigorosen Zusammenlegung von Pfarreien.