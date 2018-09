Festspiele : Kit Armstrong gastiert in Konzertkirche Neubrandenburg

von dpa

09. September 2018, 02:56 Uhr

Der diesjährige Künstler in Residence, Kit Armstrong, läutet die letzte Woche der Klassik-Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ein. Am Sonntag gastiert der preisgekrönte US-amerikanische Pianist zusammen mit der Academy of St Martin in the Fields in der Konzertkirche Neubrandenburg. Es erklingen Werke von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven und Mozart. Es ist das gleiche Programm wie beim Gastspiel von Solist und Orchester am Samstag auf dem Landgestüt in Redefin (Kreis Ludwigslust-Parchim). Armstrong bestritt in der dreimonatigen Festspielsaison ein Sechstel aller 150 Konzerte und Veranstaltungen. Die Festspiele gehen am 16. September in Wismar mit dem Auftritt der NDR Radiophilharmonie und des Pianisten Igor Levit zu Ende. Die Veranstalter rechnen für dieses Jahr mit insgesamt mehr als 80 000 Besuchern.