Gesundheit : Kitas im Landkreis Ludwigslust-Parchim: Notbetrieb ab Montag

Ein Stufenplan regelt den Kitabetrieb in Pandemie-Zeiten im Nordosten. Wegen hoher Inzidenzwerte stellt ein Landkreis nun auf Notbetrieb um.

Parchim | Von Montag an gehen Kitas im Landkreis Ludwigslust-Parchim wegen stark gestiegener Sieben-Tage-Inzidenzwerte in die Notbetreuung. In dem Landkreis wurde am Donnerstag der Wert von 150 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten, wie ein Sprecher mitteilte. Eine entsprechende Allgemeinverfügung soll demnach zunächst bis...

