Buntes : Kleiner Babyboom in Neubrandenburg: zehn Babys in 24 Stunden

von dpa

17. Juli 2018, 18:01 Uhr

Neubrandenburg meldet ein «kleines Geburtenhoch»: Innerhalb von 24 Stunden sind zehn Babys zur Welt gekommen, wie das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Darunter seien einmal Zwillinge. Die Jungs wurden spontan geboren, also ohne Kaiserschnitt, hieß es. Der kleine Babyboom sei von Sonntagmorgen bis Montagmorgen eingetreten. Im Durchschnitt würden im Neubrandenburger Klinikum pro Tag drei Babys geboren.